El 22 de febrero de 2021, el dúo francés conformado por Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo, y conocido como Daft Punk, anunció su separación tras 28 años de carrera, cuatro discos y una película animada.

Le interesa: “Usted está casado, tiene hijos”: Paola Turbay al ‘Tino’ Asprilla que intentó conquistarla

La agrupación se caracterizó por interpretar música house y por sus disfraces de robots humanoides, diseñada por el mexicano José Fernández.

En plena pandemia el grupo se separó, sin un motivo aparente, pero Bangalter habló con la cadena británica BBC y habló del tema.

Según comentó, su primer reto luego de tantos años con este traje fue cómo continuar con ese ‘look’ que además los mostraba como máquinas frías. Tampoco hablaban con la prensa.

“Daft Punk fue un proyecto que desdibujó la línea entre la realidad y la ficción con estos personajes robot. Fue un punto muy importante para mí y para Guy-Man el no arruinar la narrativa mientras sucedía. Este proyecto era una exploración que empezaba con las máquinas y terminaba alejándose de ellas. Me encanta la tecnología como herramienta, pero me aterroriza la naturaleza de la relación entre las máquinas y nosotros”, indicó el artista.