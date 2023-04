Ernesto Salazar compartió un video en su cuenta de TikTok en donde se le puede oír conversando con un reciclador local, quien trabaja recolectando materiales mientras empuja con sus fuerzas una carretilla de madera. Pero no viaja solo, lo acompaña una perrita, que se convirtió en su fiel compañera.

“No la vendo porque ella me ama, ella nunca me deja, no la cambiaría por nada del mundo”, argumentó el hombre mientras observaba a su amiga acostada entre los cartones. Además, entregó una reflexión sobre el valor del dinero respecto al de una amistad.

“El dinero no me acompaña, el dinero se va, entonces no la cambio por dinero”, agregó el reciclador.

Le interesa: Polémica por rapero mexicano que reparte marihuana en iglesia en un videoclip

El abuelo de 73 años no se imaginaba que lo estaban poniendo a prueba, así que recibió un premio por su lealtad.

“Vea, amigo. De verdad que yo lo felicito por las cosas que usted hace y de verdad quiero que siga adelante. Yo le voy a dar un dinerito para que usted coma alguito, aunque sea una merienda y compre algo para la perrita ¿Le parece?”, le dice Salazar al leal abuelo.

El reciclador recibe en sus manos unos dólares mientras agradece por el buen gesto. El video ya cuenta con más de cinco millones de reproducciones en TikTok, además de miles de comentarios.

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus, explica que el estrés es la respuesta del cuerpo y el cerebro cuando enfrenta una situación que representa un desafío. A partir de allí, libera hormonas que causan una alerta y, por ende, un comportamiento. Los expertos aseguran que algunos estudios señalan que la interacción con caninos incrementa los índices de oxitocina con solo acariciarlos o mirarlos.

Por esto, cita una investigación publicada por la revista Journal of Community and Supportive Oncology que concluye que las visitas de un perro con fines terapéuticos, sí mejora la calidad de vida de pacientes con cáncer.