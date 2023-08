“Don’t Give Up” – Peter Gabriel (con Kate Bush): Esta canción es una invitación a no rendirse y a contar con el apoyo de los amigos. Nos dice que no estamos solos, que tenemos motivos para seguir adelante y que hay un lugar donde pertenecemos.

“A Little Help From My Friends” - Joe Cocker (cover a The Beatles): Esta canción es una celebración de la amistad y la solidaridad. Nos muestra que podemos contar con nuestros amigos para superar los momentos difíciles y que podemos ayudarlos también cuando lo necesiten.