Para divorciarse no se necesitaría mutuo acuerdo: cambiaría la ley

Con el fin de que el divorcio no se vuelva un problema de dos, sino que se pueda acudir a esta figura legal de forma unilateral, se acaba de comenzar en el Congreso la discusión en torno a un proyecto de ley que facilita ese procedimiento. Mejor dicho, si usted quiere acabar su matrimonio –por la razón que más considere pertinente– ya no necesitaría el consentimiento de su pareja.

Y no es para menos, pues separarse es un proceso que suele ser traumático en los matrimonios colombianos. Además del duelo sentimental, las parejas muchas veces deben conseguir abogados y buscar notarías o jueces de familia que les disuelvan lo que alguna vez fue una unión que “solo la muerte podría separar”.

Y eso, de acuerdo con el proyecto que llegó a la Cámara, se tiene que acabar. “Hoy el divorcio no se permite con la sola voluntad de uno de los cónyuges, solo se permite en causales puntuales incluidas en el Código Civil. Lo que buscamos es agregar una nueva causal que sea por la sola voluntad de cualquiera de los cónyuges”, explicó el representante liberal Juan Fernando Reyes Kuri, ponente de la iniciativa.

De hecho, esta semana la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó –con 110 votos a favor y 21 en contra– en segundo debate esta iniciativa, de la cual son autores Reyes Kuri y Katherine Miranda. De ser aprobado por el Congreso, restaría el visto bueno del presidente Gustavo Petro (la sanción presidencial) para que sea una ley en firme.

El objetivo de la iniciativa, dicen sus autores, es que el divorcio en Colombia sea libre.

Y, para ello, aseguraron que en la norma también quedan establecidas las obligaciones alimentarias, de custodia, visitas y crianzas –cuando hay hijos de por medio– y la liquidación de la sociedad, en lo que tiene que ver con los bienes conseguidos durante el matrimonio.

“Acá no estamos contra la familia. El que quiera mantener la familia que lo haga. No es justo que si yo no quiero seguir con alguien tenga que aguantármelo. Esto va a beneficiar a millones de mujeres que hoy se sienten encarceladas. A veces familia es mamá sacando adelante tres hijos ante la ausencia de un padre”, añadió la representante Miranda.

El año pasado, según la Superintendencia de Notariado, por cada dos parejas que decidieron contraer matrimonio, otra se divorció. Entre enero y agosto de 2021 hubo 37.182 matrimonios civiles y 16.657 divorcios.