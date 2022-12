$!Parque Universal anuncia nueva atracción inspirada en la franquicia “Minions”

El complejo de parques temáticos Universal Orlando Resort, ubicado en el centro de Florida (EE.UU.), anunció hoy una nueva atracción “inmersiva” y familiar inspirada en la franquicia de películas de animación “Minions”, que abrirá al público a mediados de 2023.

La atracción “Illumination’s Villain-Con Minion Blast”, que estará ubicada dentro de una nueva área llamada Minion Land, combinará “tecnología de pantalla innovadora, interactividad de videojuego de última generación y escenarios físicos elaborados para crear una aventura única”, según un comunicado del complejo.

Los visitantes serán parte de Villain-Con, “la convención criminal más grande del planeta”, y participarán en una competencia con miras a “convertirse en el miembro más nuevo de The Vicious 6, un notorio grupo de supervillanos de la exitosa película ‘Minions: The Rise of Gru’”, agregó la nota.

Según el complejo, los visitantes que estén preparados para el desafío tomarán un rifle láser y se adentrarán en un camino interactivo donde ganarán puntos al disparar una variedad de elementos, todo ello en medio de “entornos inmersivos, villanos nefastos y toneladas de traviesos Minions de las películas de Illumination”.