$!Pastelitos de Nana

De manera empírica, esta ama de casa cuenta que Pastelitos Nana fue una oportunidad de ingresos extras en un momento duro en el que renunció a su trabajo y a tener un sueldo fijo. “Eso me ayudó y me animó a vender más, que la gente me llamara y me dijera, Adriana hazme una torta de esta temática, para mí era de mucha alegría”, afirma la emprendedora con orgullo.

Sus pasteles son la fuente económica de esta bumanguesa que anhela tener un local como el de Postres & Ponqués, “me gustaría tener mi propio negocio, ver la sonrisa de la gente de que le gustó el sabor y como quedaron decoradas las tortas”.

“Siempre me enfaticé en adquirir experiencia para poder superarme y decorar de una manera que llame la atención de los clientes”, asegura Adriana a quien poco a poco le han ido haciendo más pedidos porque sus clientes recomiendan los pasteles con los amigos.