“Pero amo con todo mi corazón”: mujer desata polémica en redes al asegurar que nunca ha podido ser fiel

Esta noticia pone de manifiesto la diversidad de opiniones y perspectivas sobre la fidelidad y las relaciones de pareja en la sociedad actual. Cada individuo tiene su propio camino y lo que funciona para uno puede no funcionar para otro. Comentarios como “Haces bien, la monogamia no es para todos, y ser honesta con tus parejas habla muy bien de tus valores”, “Cuando amas con todo tu corazón, no eres infiel. No se pueden justificar esas acciones y hacerse la sufrida”, “Hoy en día para todo lo malo hay una excusa”, “Engañar no es un error, es una decisión”, inundaron la sección de comentarios.