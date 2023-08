Polémica por mujer que habla mal de su empleada de servicio: "Voy a tener que lavar yo"

Las redes sociales fueron testigos de un video que se hizo viral, donde una mujer expresa su frustración debido a la ausencia repentina de su empleada doméstica, quien se encarga del aseo en su hogar. La mujer se ve obligada a realizar tareas como lavar la vajilla y otras labores del hogar ante la ausencia de ayuda.

En el video, la mujer expone su molestia y descontento, utilizando un lenguaje despectivo que ha generado una fuerte reacción en línea. Con evidente enojo, comenta: "Estoy muy enojada desde que amaneció porque la persona que me ayuda a limpiar el departamento [la casa] no vino hoy, no me contesta".

El video ha suscitado indignación en las redes sociales debido al tono utilizado por la mujer. Ella expone su frustración al tener que modificar sus planes debido a la ausencia de la empleada doméstica. En sus palabras: "Me molesta que ya tenías planeado todo tu día en torno a una persona, o sea, a esta niña ya tenía su lista de cosas que hacer y yo no lavé los trastes ayer porque dije 'ah, mañana viene esta persona'".