$!¿Por qué “Boksoon debe morir” es la película coreana en Netflix que debe ver?

Esta cinta coreana se presentó en el Festival de Cine de Berlín y tiene un gran reparto: Además de Jeon de “Curso intensivo de amor”, también participa la actriz Esom, a quien probablemente visten en “Because This Is My First Life”; Koo Kyo-hwan del drama “D.P:”. y Lee Yeon de “Tribunal de Menores”.

“Boksoon debe morir” gira en torno a una sociedad de empresas de asesinos a sueldo donde trabaja Boksoon, la mejor de su rama. Pero una serie de situaciones la pondrán a prueba ¿debe seguir con su trabajo o dedicarse ahora a su hija?, ¿le puede hacer frente a su jefe, quien la formó en este negocio?, ¿podrá librar la envidia de la hermana de su jefe?, ¿puede ocultar su peligroso oficio?