¿Por qué en Uruguay no se celebra la Navidad?

Uruguay, conocido por su fuerte separación entre la iglesia y el estado, ha tomado decisiones concretas para desvincular las festividades religiosas de las celebraciones estatales. Desde 1919, por ley, Uruguay no celebra la Navidad, el Día de Reyes, la Semana Santa ni el Día de la Virgen María. En su lugar, se conmemoran el Día de la Familia (25 de diciembre), el Día de los Niños (6 de enero), la Semana de Turismo (Semana Santa) y el Día de la Playa.

Estas decisiones se tomaron a partir de 1861, 36 años después de la independencia de Uruguay, y quedaron concretadas en la Constitución desde 1919, donde también se estableció la libertad de culto. A pesar de esto, se mantuvieron los días feriados.

Aunque la religiosidad de las festividades navideñas no está presente oficialmente, las personas en Uruguay adornan los árboles y las calles, pero no ponen pesebres. El Estado no prohíbe que se celebren las tradiciones de origen cristiano y las personas suelen reunirse en familia a conmemorar las fechas y celebrar la paz y la unión.