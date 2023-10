$!Por qué hay tantas personas incompetentes en su trabajo: Estas son las razones

¿Alguna vez has sentido que algunos compañeros de trabajo o superiores no estaban a la altura de sus tareas? No estás solo. Según expertos, la incompetencia laboral es un fenómeno ampliamente observado y, curiosamente, no es solo un producto de la falta de habilidades técnicas.

Diversos factores contribuyen a este fenómeno, que afecta la eficiencia y la moral en las organizaciones.