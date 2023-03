¿Por qué Juliana Velásquez se define como una cantante “pandémica”?

El talento y carisma de Juliana Velásquez quedó en evidencia desde sus primeras apariciones en televisión, en el recordado programa infantil Club 10, de Caracol.

Desde entonces comenzó a labrarse un camino en la actuación en telenovelas y series como La Gloria de Lucho, Pa Quererte o Te la dedico, entre muchas otras.

En 2020, en plena pandemia de covid-19, comenzó a explorar en la música y lanzó su carrera como cantante pop.

Ahora, la artista bogotana de 25 años se prepara para su primera gira musical por el país, además de estar como invitada a Estéreo Picnic. Juliana habló con EL COLOMBIANO sobre este momento en su carrera, tanto en la actuación como en la música.

¿Qué sensaciones experimenta previo a esta gira, a este recorrido por diferentes ciudades de país, hay ansiedad, nervios?

“Los nervios y la ansiedad son inherentes en algo que significa tanto para mí, como es la primera gira nacional ‘Juliana por Colombia’. Es la primera vez que puedo ponerle cara a ese público que me ha acompañado en este viaje por la música, soy una artista pandémica, saqué mi música y mi álbum en pleno covid 19, así que tengo tres años represados de visitar tantas ciudades, así que hay nervios, ansiedad, al igual que una dicha gigante y unas ganas de darlo todo en estas ciudades, porque uno sin su público no logra nada”.

Además de Estéreo Picnic, sus shows serán en teatros, en espacios más íntimos, donde hay más cercanía con el público ¿Eso significa un reto adicional como artista?

“Por supuesto, primero presentarme en el Estéreo Picnic ya es una cosa muy grande, una oportunidad enorme y es un reto gigante transformar ese show teatral a un formato más grande como estar en tarima, en un festival, vamos a hacer del escenario, del público y de la luz del día nuestro mejor aliado, será un show lleno de sorpresas y de momentos especiales, que mucha gente que va al Estéreo Picnic no está acostumbrado a ver”.

Acaba de estrenar tema con Manuel Medrano ¿Cómo fue esa experiencia, cómo ha recibido el público este trabajo?

“Una experiencia completamente maravillosa, siempre había soñado en algún punto hacer parte de la banda sonora de una película, soy actriz y eso no se quita ni se niega, y llegó esta oportunidad con esta serie La primera vez, vi el primer capítulo y quedé completamente enamorada con el personaje principal y por la manera en la que se representa esa época, con una historia familiar y atemporal, así pase en los años 70.

Fue maravilloso conocer y trabajar con Manuel, que es un músico que admiro mucho. La respuesta del público ha sido hermosa, hemos llegado a muchas escuchas, recibimos la noticia que somos lo que más buscan en Shazam en Colombia. Espero que sea la primera de muchas veces que lo hagamos”.

Sin duda la gira puede ser el proyecto más esperado de este 2023, ¿qué otras metas tiene para este año, qué viene en su carrera?

“Viene mucha más música, soy muy feliz haciéndolo, viene Joaquín, una canción que escribí hace mucho tiempo, una historia muy bonita, y ahora la estoy llevando a un libro, a la ficción, basado en hechos reales. Va estar acompañado de música, que estuve produciendo en San Andrés, será un año en el que decido hacerle un alto a la actuación, para dedicarme a la música en todos los frentes.

Este año ha sido en el que más determinante he tenido que ser con esta decisión. El año pasado estuve grabado tres series en simultánea y logramos sacar un álbum y hacer varios conciertos y me quedé con ganas de hacer muchas cosas con la música. No es un alto definitivo, soy actriz, que es algo que me hace feliz y toda la vida estaré alternando, así me toque un año a un lado y al siguiente en el otro”.

¿Con quién le gustaría compartir una canción o un escenario, con quien sueña?

“La lista es interminable, pero siempre la encabezará Juan Luis Guerra, aparece Rosalía, por supuesto, que es una de mis favoritas; Camilo, otro gran amigo y músico que admiro por todos los mensajes de amor que siembra con sus canciones, algo con lo que me identifico. También está Andrés Cepeda, que ha tenido que ver mucho la historia de todos los que hacemos pop en Colombia, son muchos los nombres, ojalá se cumplan varios”.