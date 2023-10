$!Por qué la Inteligencia Artificial está mejorando la gestión del capital humano

La gestión del capital humano se enfrenta a desafíos sin precedentes. Desde la retención del talento hasta la adaptación a tecnologías y la optimización de procesos internos, así las empresas se encuentran buscando nuevas formas de mejorar su gestión.

Además: Conozca sobre el trabajo flexible y sus beneficios para las pequeñas empresas colombianas

De acuerdo con la Society for Human Resources Management, SHRM, el 52% de los profesionales de Recursos Humanos declara que le es difícil analizar e interpretar la información de las encuestas de clima, mientras que un 28 % no es capaz de encontrar tendencias. En esa línea, Office Vibe, declara que el 64 % de los colaboradores creen que el feedback que reciben no es de calidad.

Dado este contexto, Rankmi, plataforma que automatiza los procesos de capital humano, lanza al mercado Genius, un ecosistema de diversas soluciones basadas en Inteligencia Artificial (IA) que potencia la gestión de personas.