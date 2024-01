¿Por qué Nick Carter, de Backstreet Boys, aplazó su concierto en Bogotá?

Nick Carter, de 42 años de edad, hace parte de Backstreet Boys desde 1993 y desde 2002 ha incursionado como solista.

En esta faceta ha lanzado tres álbumes: Now or Never, I’m Taking Off y All American, y una colaboración con Jordan Knight titulada Nick & Knight.

Ha hecho apariciones ocasionales en televisión y protagonizó sus propios reality shows, House of Carters y I (Heart) Nick Carter.

