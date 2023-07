Cuando se trata de elegir algún electrodoméstico, lo mejor es tener uno que, además de cumplir con las características necesarias, haga la vida más fácil de los usuarios para que las tareas del hogar no tengan que ser aburridas y puedan disfrutar más de su tiempo libre.

En lo que respecta al almacenamiento y la comodidad en la cocina, es fundamental contar con una nevera que se ajuste a las necesidades específicas de cada hogar en términos de tamaño, estilo y capacidad. En ocasiones, puede resultar frustrante no disponer de suficiente espacio para almacenar todos los alimentos, lo que obliga a jugar al Tetris para que encajen en el interior del refrigerador. Si ha experimentado esta situación, es el momento de considerar una solución duradera y adecuada para su hogar.

Lo anterior se ve reflejado en estudios como Euromonitor, que habla sobre las 10 tendencias globales de consumo de 2023, donde se asegura que los consumidores estarán dispuestos a pagar por productos que sean de alta calidad y durables, por lo que las empresas que tengan dispositivos con valor agregado tendrán una ventaja competitiva en el mercado. Esto podría variar dependiendo de las necesidades de los usuarios, teniendo en cuenta que algunos dejan de tener familias unipersonales para vivir en pareja, u otros prefieren agrandar su núcleo y tener dispositivos que se adapten a sus nuevas necesidades.

Sea cual sea su caso, si es de los que desean hacer su primera compra o cambiar su nevera por una que se adapte mejor a su vida, conozca esta guía de preguntas que le ayudarán a tomar la decisión correcta para que tenga en su casa productos que le ayuden a hacer más fáciles las tareas del hogar.

¿Tiene tecnologías de vanguardia?

Aunque parezcan simples, hay situaciones cotidianas que pueden complicarnos la vida. Como cuando nos olvidamos de lo que tenemos en casa y solo nos acordamos al momento de ir al supermercado, lo que puede evitarse con productos de última tecnología que nos faciliten la vida. Por ejemplo, hace un tiempo era imposible creer que antes de salir de casa se pudiera ver rápidamente la nevera para saber qué hacía falta a la hora de completar el mercado, “ahora esta tarea es mucho más fácil con algunos modelos que cuentan con una tecnología única en el mercado. Con solo tocar dos veces el panel de vidrio que se encuentra en la puerta de la nevera, podrá ver algunos de los alimentos almacenados. Además, esta acción iluminará el cristal, lo que le permitirá ver sus bebidas y snacks favoritos, evitando tener que abrir la nevera constantemente y ahorrando energía al mismo tiempo”, agregan en LG Electronics.

Como si fuera poco, estos modelos se destacan en el mercado, ya que cuenta con la tecnología Linear Cooling™ que logra reducir las fluctuaciones de temperatura, conservando el sabor fresco de los productos hasta por siete días y gracias al Inverter Linear Compresor, también se contribuye al ahorro de energía ya que cuenta con menos componentes que los compresores convencionales.

¿Tiene la capacidad que desea?

Antes de comprar un electrodoméstico, en este caso una nevera, asegúrese de conocer primero cuál es el espacio ideal que quisiera tener. Para eso, puede medir el lugar que destinará para este producto y ponerse en la búsqueda de una que se adapte perfectamente, y no se preocupe si el espacio no representa lo que usted esperaba; el tamaño de la nevera no siempre es proporcional a sus bondades técnicas. “Contamos con un portafolio de neveras que cumplen con tecnologías de vanguardia, altos estándares de calidad y sus opciones en tamaño son significativas”, afirman en LG Electronics.

¿Es un dispositivo que le ayuda a ahorrar energía?

De acuerdo a un estudio de Osinergmin, las neveras son el artefacto que más energía consume en el hogar, y esto se debe a que está conectado todo el día, ya que depende de eso para su funcionamiento. En ese sentido, el mismo documento afirma que abrir más de 5 o 7 veces al día la puerta del producto puede incrementar más el consumo. “Por eso, los refrigeradores con Instaview, minimizan la exposición de los alimentos al aire a temperatura ambiente, reduciendo la pérdida de aire frío en más del 41%[1] y ahorrando hasta un 32%[2] de consumo energético, gracias al compresor Linear Inventor, que le proporciona a los consumidores un ahorro significativo”, comunican en LG Electronics.

¿Cuántas personas viven en el hogar y cuánta capacidad necesito?

De acuerdo con Statista, una persona ocupa en promedio 140 litros de la capacidad de una nevera. Por eso, si su núcleo familiar se compone de más de tres personas, es importante contar con una nevera que combine perfectamente el espacio entre el refrigerador y el congelador. Si necesita más espacio, es fundamental que la nevera tenga una repisa plegable y un cajón que le permita tener un almacenamiento de manera más flexible al contar con compartimientos al interior de ambas puertas del refrigerador.

En conclusión, si está pensando en comprar una nevera, considere sus necesidades específicas, como el tamaño, la capacidad de almacenamiento, la eficiencia energética y las características adicionales que puedan ser vitales a la hora de comparar como que puedan cuidar de su salud como tecnologías UV Nano e HygineFresh, así como algunas que no causan ruido porque tienen menos decibeles. Además, investigue las diferentes características del producto, ya que puede ser una inversión duradera y eficiente en el largo plazo.