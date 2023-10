Psicólogos del país están inconformes por ley que promueve consultorios comunitarios en universidades

“Ellos no han alcanzado las competencias requeridas para intervenir en problemáticas profundas y de alta complejidad, se pone en riesgo la salud mental de los consultantes, al mismo tiempo que la de los estudiantes en formación”, escribieron en la misiva.

Frente a esto, indicaron que este proyecto 271 no tuvo en cuenta los postulados de la Ley 1448 de 2011, “en lo que hace referencia a asistencia en salud y acción sin daño”, tampoco los aportes de la ley 1616 de 2013, “que concibe la salud mental como un derecho fundamental en sí mismo” ni la ley 1090, que “reglamenta la Psicología y su Código Deontológico y Bioético, así como las directrices para el desarrollo de prácticas formativas en el marco de la delegación progresiva de funciones consignadas en el Decreto 780 de 1016, actualizado en 2023”.

Su inconformidad va encaminada a que le atribuyen a las Instituciones de Educación Superior tareas que no le competen y que pueden entrar en conflicto con sus principios y la normatividad que exponen en el comunicado.

“La salud, y específicamente la mental, es un derecho fundamental y es responsabilidad del Estado su protección y fomento. No es una de las funciones sustantivas de las Instituciones de Educación Superior, no puede ser asumida con estudiantes que se preparan para el ejercicio profesional y no se puede delegar a las Instituciones de Educación Superior el total financiamiento de dicha responsabilidad”, puntualizaron.

El proyecto se enfoca en la alteración, el trastorno, el síntoma y el déficit, deriva su atención a los consultorios (nivel de intervención) desconociendo otros espacios posibles para la Promoción y Prevención de la salud, conceptos fundamentales de la perspectiva contemporánea de salud.

Por último, Ascofapsi expresó que el Ministerio de Educación Nacional también recomienda no continuar con el trámite del proyecto de ley con argumentos similares.

