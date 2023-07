La relación de pareja es un espacio de intimidad, afecto y respeto mutuo, donde cada uno puede expresar sus gustos, preferencias y opiniones sin temor a ser juzgado o rechazado. Sin embargo, ¿qué pasa cuando uno de los miembros de la pareja le pide al otro que cambie su forma de vestir, sus amistades o sus actividades? ¿Se trata de una muestra de interés y cuidado, o de una forma de control y abuso?

Este debate se ha reavivado recientemente a raíz de la controversia que involucra al actor estadounidense Jonah Hill, conocido por sus papeles en películas como Superbad, Moneyball y The Wolf of Wall Street. Según reveló su exnovia, Sarah Brady, en sus redes sociales, Hill le habría pedido que borrara sus fotos en bikini, que dejara de surfear con hombres, que no tuviera amigas “inestables” y que no publicara nada sobre su relación. Brady afirmó que Hill la sometió a “abuso emocional” durante su noviazgo y que usaba sus problemas de salud mental para controlarla. Hill no ha hecho ningún comentario al respecto.

En su cuenta de Instagram, Brady publicó una serie de capturas de pantalla donde, entre otras cosas, se muestra que a Hill le molestaba que publicara contenido surfeando con hombres, modelando en traje de baño o haciendo “poses sexuales” en sus fotos.

“Simple y llanamente, si tú necesitas:

Surfear con hombres

No poner límites en tus amistades con los hombres

Modelar

Publicar fotos tuyas en traje de baño

Publicar fotos sexuales

Tener amistades con mujeres que están en lugares inestables y de tu pasado reciente, en lugar de ir por un almuerzo o café o algo respetuoso

No soy la pareja adecuada para ti. Si estas cosas te traen felicidad yo lo apoyo y no habrá resentimientos. Estos son los límites para una relación romántica. Mis límites contigo están basados en las formas en que estas acciones han dañado nuestra confianza”, se lee en uno de los mensajes de texto de Hill.

“Él supo cuando me conoció que yo había trabajos como “talento de surf” y como productora para sesiones de fotos para marcas de surf de mujeres”, señaló Brady sobre lo ocurrido en su relación. Y añadió: “Yo también lucho con la salud mental, pero no la uso para controlar como él hizo conmigo. Ha sido un año de curación y crecimiento con la ayuda de seres queridos y médicos para volver a vivir mi vida sin culpa, vergüenza y autojuicio por cosas tan pequeñas como surfear en traje de baño en lugar de un traje de neopreno más conservador. Y estoy segura de que aún me queda mucho por sanar de este abuso”.

¿Es normal que una pareja tenga este tipo de exigencias? ¿Qué consecuencias puede tener para la persona que las recibe? Para responder a estas preguntas, consultamos a algunos expertos en relaciones de pareja, quienes coincidieron en que se trata de un comportamiento abusivo, manipulador y celoso, que puede dañar la autoestima, la confianza y la libertad de la víctima, así como deteriorar la relación.

La coach Camila Díaz explica que “es normal tener ciertas preferencias o sugerencias sobre el aspecto o las amistades de la pareja, siempre y cuando se expresen con respeto, cariño y sin imponerlas. Sin embargo, cuando estas peticiones se convierten en demandas, prohibiciones o amenazas, pueden ser señales de abuso emocional. Estos comportamientos pueden estar motivados por la inseguridad, el miedo al abandono, el deseo de poder o la falta de confianza en uno mismo o en la pareja”.

Así mismo, la psicóloga Amalia Rueda recomendó que si alguien se siente incómodo o incómoda con alguna actitud de su pareja, lo mejor es comunicarlo de forma asertiva y escuchar su punto de vista. También es importante respetar la individualidad, la autonomía y la privacidad de la pareja, así como fomentar la confianza mutua y el apoyo. “Si alguien cree que está siendo víctima de abuso emocional por parte de su pareja, o si tiene dificultades para gestionar sus emociones o resolver los conflictos en su relación, lo aconsejable es buscar ayuda profesional. Un psicólogo o una psicóloga experta en terapia de pareja puede ayudar a mejorar la situación y a tomar las decisiones más adecuadas para el bienestar”, indicó la experta.

Sin embargo, no para todo el mundo está claro. Hay quienes defienden al actor, asegurando que está haciendo precisamente lo que hoy se exige: ser claro.