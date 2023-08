¿Qué dice la biblia sobre la ira y el enojo?

El carácter dual de la ira en la Biblia

Advertencias y guía para la ira humana

Santiago 1:19-20 advierte: “Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse; porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios.” Esta porción de la Escritura indica que la ira humana puede obstruir nuestra capacidad para vivir de acuerdo a los estándares de justicia de Dios.

Además, Efesios 4:26-27 proporciona una guía práctica: “Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, y no den oportunidad al diablo.” Aquí se reconoce que la ira es una emoción humana natural, pero se advierte no permitir que se convierta en un pretexto para pecar o dar cabida al mal.