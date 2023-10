¿Qué es el trading con forex?

Forex es la abreviatura de “foreign exchange” y es una actividad que consiste en invertir en los mercados de divisas. En vez de comprar y vender acciones de empresas, aquí se compran y se venden pares de divisas. Tú obtienes rendimientos cuando una sube de valor frente a la otra.

Por ejemplo, al comprar un lote de euro-dólar (EUR/USD), conseguirías beneficios si el euro sube de valor respecto al dólar.

Para empezar, necesitas abrir una cuenta con un broker. Este te da información de los precios de las divisas en tiempo real y ejecuta tus órdenes de compra o venta en los pares que tú indiques. Hace años, estas operaciones se hacían por teléfono, pero en la actualidad puedes efectuarlas tú mismo por Internet. Aquí te indicamos algunos nombres:

· XM: broker que te da un bono de bienvenida

· FP Markets: más de 15 años de trayectoria

· Eightcap: ofrece gran cantidad de activos en los que invertir

¿Es necesario ser un experto en economía?

Para hacer trading con forex no necesitas ser un experto. Sin embargo, son necesarios conocimientos básicos de indicadores macroeconómicos, política monetaria y fiscal, además de ser capaz de entender la relación entre la economía y los mercados financieros.

Por otra parte, también es útil aprender análisis técnico y ser una persona paciente, disciplinada y con un buen nivel de autocontrol.

Algunas personas intentan simplificarlo todo y te dirán que lo único importante es tu actitud, tu motivación y tu capacidad de enfocarte. Su visión no suele ser realista.

¿Es posible ganar dinero o se trata de un engaño?

Los mercados de divisas son entornos regulados de manera diferente e independiente en cada país. Hay autoridades que se encargan de supervisar la actividad de los brokers y el tipo de servicio que ofrecen a sus clientes.

Por lo que se trata de una actividad legítima y no de algún tipo de estafa. Sin embargo, debes ser prudente, porque aunque el forex en sí mismo no sea un engaño, sí hay muchos oportunistas que lo utilizan para sus fechorías. Algunos ejemplos son individuos que ofrecen servicios de asesoría fraudulentos, fondos de inversión no regulados o formaciones de baja calidad.

Ahora bien, aunque el forex no sea una estafa, esto no significa que sea fácil ganar dinero o que cualquiera pueda conseguirlo. Son necesarias muchas horas de estudio y años de práctica consistente antes de llegar al punto en que se gana dinero.

¿Hace falta mucho dinero para empezar en forex?

La respuesta es no. Hay brokers que te permiten abrir una cuenta con 100 o 200 USD, pero debes ser realista y tener unas expectativas acordes a tu capital. Que puedas empezar con 100 USD no significa que vayas a hacerte millonario o a sacarte un sueldo mensual invirtiendo esa cantidad.

Muchos expertos coinciden en que conseguir unas ganancias del 10 o el 20% anual en el forex es un resultado excelente para alguien con experiencia.