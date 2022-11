La desconexión no ocurre de la noche a la mañana: por lo general, comienza con sutileza y se desarrolla hasta convertirse en una estruendosa ausencia de motivación para hacer cualquier cosa. Y sí, aplica para relaciones de pareja y en el trabajo.

Renunciar en silencio se refiere a cumplir con los requisitos mínimos del trabajo o de una relación de pareja, amigos o familia y no dedicar más tiempo, esfuerzo o entusiasmo del absolutamente necesario.

Como tal, es algo inapropiado, ya que la persona en realidad no deja su puesto, no deja libre a su pareja o desmotiva a sus amigos, pero puede que esconda una problemática que es importante analizar para evitar que siga sucediendo: sí, también somos responsables de ver si hemos creado o no el ambiente necesario para hacer sentir bien a esa persona.

A continuación, expertos le cuentan cómo manejar esta “renuncia silenciosa” o “quiet quitting”, como se le conoce en inglés.