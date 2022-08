Qué es y qué no es bullying: los expertos aclaran

El bullying es una frase que escuchamos regularmente y con frecuencia: en los medios de comunicación, en programas de televisión y películas, en las escuelas y en conversaciones entre adultos y niños. Más recientemente, la senadora Isabel Zuleta, denunció en su cuenta de Twitter que le estaban haciendo “bullying mediático” porque varios usuarios de esta red social le cuestionaron sus razones para no apoyar la reducción de salario de los congresistas. Y es por eso que la comunidad comenzó a preguntarse: ¿qué es bullying y qué no lo es? Los padres, los estudiantes y las escuelas están legítimamente preocupados por el acoso escolar, que es real y afecta la salud mental de una gran cantidad de niños, niñas y adolescentes y es por eso que no debería catalogarse desde un comentario grosero hasta un conflicto entre dos personas como bullying tan rápidamente porque al hacerlo se desvía el foco de atención de quienes realmente están siendo víctimas. Cristiano, Kylie Jenner y Messi, los que más ganan por un post en Instagram Tomado de Instagram: @maleardila | VANGUARDIA Video: Male Ardila, una santandereana que convirtió el fitness en dieta flexible Asimismo, en el ámbito laboral, muchos colaboradores jóvenes no distinguen muy bien qué podría ser acoso laboral o “bullying” y qué constituye un reclamo justo por un trabajo no muy bien hecho. “Es importante distinguir, por ejemplo, que en el trabajo cuando alguien le cuestiona específicamente sus labores, no le está haciendo bullying, pero si la forma de dirigirse a un colaborador en el lugar de trabajo incluye decirle cosas sobre su personalidad o su físico y, además, esto sucede con frecuencia, lo cierto es que sí constituye bullying” o acoso laboral”, explica el psicólogo Francisco Moreno. Expertos le cuentan qué es bullying y qué no lo es, para que tenga claro en qué contextos puede presentarse el “bullying” y en qué contextos no.

Las diferencias de opinión, la gestión del rendimiento, los conflictos y los choques de personalidad pueden ocurrir en cualquier lugar de trabajo, pero por lo general no resultan en acoso.Un solo incidente de comportamiento irrazonable no es “bullying”, aunque puede tener el potencial de convertirse en acoso laboral y, por lo tanto, no debe ignorarse.Establecer metas, estándares y plazos de desempeño razonables en consulta con los trabajadores y después de considerar sus respectivas habilidades y experiencia, sin duda, no es “bullying”. Asignar trabajo a un trabajador de forma transparente, trasladarlo por razones operativas legítimas y justificadas o decidir no seleccionarlo para su promoción, siguiendo un proceso justo y documentado, tampoco es acoso laboral.