Qué esperar para la segunda temporada de La Casa del Dragón

A diferencia de “Game of Thrones”, esta nueva historia tuvo la particularidad de desarrollarse con varios saltos en el tiempo. Gracias a la paz que reinaba en los Siete Reinos, el Rey Viserys no tuvo tantos problemas para gobernar, más allá de elegir a su sucesor en el Trono de Hierro.

Pero ¿qué esperar de la segunda temporada? El rodaje de la primera temporada duró aproximadamente 10 meses, sin contar el tiempo de postproducción para ultimar los detalles en efectos especiales. Tras el éxito del primer episodio de “La casa del dragón”, HBO no dudó en aprobar su segunda temporada. Sin embargo, comenzará sus grabaciones entre abril y mayo de 2023, por lo que habrá que esperar hasta mediados de 2024 para continuar con esta fantástica historia.

El trágico accidente que sucede trae a la mente una frase de Viserys en el primer episodio: “La idea de que controlamos a los dragones es una ilusión”. Y ciertamente lo es, porque por mucho que tengan jinetes, estas majestuosas bestias tienen sus instintos y no ven las cosas como los humanos. Accidente o no, la verdadera guerra de fuego y sangre comienza a partir de ahora.

En este punto de la trama, Rhaenyra no hace más que tragarse su orgullo y la ofensa recibida por parte de los Hightowers, enfocándose así en cómo lidiar con la situación sin tener que usar la fuerza bruta.

Oficialmente no hay sinopsis a día de hoy, pero muchos ya tenemos una idea de lo que está por venir. En primera instancia, la temporada debería abrir con la continuación del incidente entre Aemond, Lucerys y sus dragones. Este punto será decisivo en las acciones que Rhaenyra tomará contra Hightower.

A su vez, los movimientos estratégicos de ambos bandos para sumar aliados cobrarán mayor relevancia. Se espera que casas como los Stark, Baratheon o Lannister tengan más protagonismo.

¿Quién apoyará a quién? Cabe señalar que en el libro “Fire and Blood”, Cregan Stark, Lord of Winterfell, tiene un papel importante en los eventos que están por venir. ¿Y qué hay de los dragones? Bueno, seguramente volverán a surcar los cielos. A los ya conocidos podríamos agregar los que mencionó Daemon durante el último episodio. Pero la batalla no será solo por aire ya que con el apoyo del Velaryon también podremos disfrutar de épicas batallas en alta mar. Sea como fuere, las expectativas por ver el desenlace de esta historia seguirán creciendo a medida que pasen los días.