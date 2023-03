Un estudio de 2016 halló que las parejas pasan una hora y media más viendo series que hablando. Después de la pandemia, este tiempo aumentó.

Si está harto de comer a fuera y no quiere salir este fin de semana, consiéntase, y a su pareja, con un menú “creado” con amor. Intente elegir algo de sus dos restaurantes favoritos, pero prueben cosas nuevas juntos. ¡Puede ser divertido! Intente con una comida de varios platos para ocupar suficiente tiempo y que no se aburran del plan. Incluso pueden arreglarse como si fueran a salir o vestir sus mejores pijamas. Con buena suerte, al terminar la cena habrá un poco de acción interesante.

¿Recuerda ese juego de adolescentes llamado “la verdad o se atreve”? Ahora que somos adultos nadie quiere decir la verdad... Y sin duda en pareja hay algunas cosas que vale la pena no revelar, pero es por eso que este juego se torna divertido cuando somos adultos con “Bebida o se atreve”. Puede ser cualquier bebida y si es de aquellas personas abstemias, un coctel zanahorio será una buena elección. Las reglas con “Bebida o se atreve” son simples: beba o esté listo para atreverse a lo que su pareja le proponga. Si está buscando conectarse con su pareja, esta es una gran oportunidad de recordar los momentos felices y relajados, cuando no había que preocuparse por nada. Uno de estos juegos hará que su cita nocturna sea mejor que nunca.

6. Noche de karaoke.

No es necesario salir si no es lo que quiere, basta con poner algunas de sus canciones favoritas y las de su pareja, abra la aplicación de YouTube, conecte su altavoz y cante a su pareja una canción romántica o sexy, por qué no. No importa cuán malo sea (o bueno) cantando, su pareja seguramente recordará este momento como algo alegre y relajado para divertirse.