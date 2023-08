¿Qué le depara hoy, 1 de agosto, su signo zodiacal?

Conozca aquí su horóscopo de hoy, 1 de agosto. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

LEO

No esperes que sea tu pareja quien ceda siempre. Tú también debes poner de tu parte para que las cosas funcionen. Déjale llevar la iniciativa más frecuentemente. Te sorprenderá y hasta te gustará más de lo que te imaginas.

ARIES

Aislarte de las personas que te quieren no va a ayudarte a resolver tus problemas ni tampoco a mejorar tu ánimo. Cuando hoy te llame un amigo no busques una excusa tonta para no hablar con él y contarle lo que te está afectando.

TAURO

En el terreno sentimental, si estás en una relación de pareja te espera un día excelente. Procura llegar puntual a la cita y no te entretengas en otras cosas, pues la otra persona podría molestarse y generarse un inconveniente sin sentido.

GÉMINIS

No quieras ser el centro de atención, y menos en el trabajo, donde alguien que no te tiene demasiada simpatía intentará ponerte en evidencia. A veces no quieres admitir que no dominas ciertos temas cuando en realidad tus conocimientos sobre ello son escasos.

CÁNCER

Confía más en tus talentos, en lo mucho que vales y en el poder que lograrás alcanzar si sabes utilizarlos adecuadamente. Hoy pueden ofrecerte una oportunidad para trabajar en un sector completamente distinto del que te has movido hasta ahora.

VIRGO

Si hoy estás preocupado por un tema que se te está resistiendo a diario, no esperes más y busca consejo en alguna persona que tenga experiencia en ello. No dejes que tu amor propio te haga seguir estancado en esta situación.