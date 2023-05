$!¿Qué le depara hoy, 1 de mayo, su signo zodiacal?

Consulte aquí su horóscopo de hoy, 1 de mayo. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

TAURO

Si estás empezando a salir con alguien, hoy podrías llevarte una buena sorpresa. Te sentirás muy feliz, pero recuerda que aparte de agradecerle el detalle, tú también debes contribuir a estos instantes maravillosos que hacen progresar a una pareja.

PISCIS

Tendrás hoy una excelente jornada si sabes aprovecharla. Alguien te dará la oportunidad de participar en una reunión de amigos, a la que también asistirá gente nueva, que todavía no conoces y será clave en tu trabajo.

ARIES

Hoy puede ser para ti un día muy importante en el aspecto amoroso, Aries. Es un buen momento para avanzar en la relación. Sabes que eres capaz de realizar grandes cosas, pero esto sólo lo ves con respecto al trabajo. ¡Lánzate con toda confianza!

GÉMINIS

Si estás viviendo una relación tormentosa, recuerda que el amor no debe hacerte sufrir sino lograr que te sientas más feliz. No te conviene una relación que te genere malestar. Sal hoy mismo de esta situación y priorízate.

CÁNCER

Un encuentro familiar que puede tener lugar hoy no estará exento de ciertos roces, pero no te quedes callado por no crear malos rollos. Si tienes algo que decir, hazlo, no temas manifestar tu opinión porque es tan válida como la del resto.

LEO

Si estás en una relación de largo recorrido, puede que te enteres hoy de que tu pareja tuvo una aventura estando ya contigo. No dejes que tu orgullo herido te pase factura. Olvídate de pagarle con la misma moneda.