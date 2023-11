¿Qué le depara hoy, 1 de noviembre de 2023, su signo zodiacal?

Consulte aquí su horóscopo de hoy, 1 de noviembre. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

ESCORPIÓN

A lo largo del día tendrás una gran oportunidad de conocer a alguien que te puede hacer feliz... si tú le permites. No te muestres quisquilloso como sueles hacer cuando no quieres que se note que alguien te gusta.

ARIES

En el aspecto sentimental, si hoy estás libre y tienes en mente a una persona que te gusta, pero no sabes si te corresponde, abórdale con cualquier excusa e intenta averiguarlo por tus propios medios.

TAURO

Aprovecha para reflexionar sobre aquello que deseas y que no has alcanzado aún. Anótalo en tu móvil, tenlo a la mano y repásalo de vez en cuando. Te sorprenderás de ver las muchas cosas que has logrado en poco tiempo.

GÉMINIS

Recupera tu capacidad de amar, porque quizá hoy mismo se cruzará por tu camino una persona muy apropiada para ti con la que congeniarás mucho. Deja que tus sentimientos salgan de nuevo a la luz.

CÁNCER

En quien deberías confiar un poco más a diario es en tu pareja. Cuéntale tus problemas y tus aspiraciones. Hazle sentir hoy que es una parte importante de tu vida y que tienes en cuenta su opinión.

LEO

Si ese problema laboral que tienes supone un obstáculo, deja que alguien con más experiencia lo resuelva. No te plantees como un reto resolverlo todo. Tienes tus limitaciones y es normal que algo se te resista.