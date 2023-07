¿Qué le depara hoy, 11 de julio, su signo zodiacal?

Conozca aquí su horóscopo de hoy, 11 de julio. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

CÁNCER

Hoy estarás bien contento porque en el trabajo todo marchará sobre ruedas y dentro de nada puede que te llegue un dinero extra como gratificación. Disfrútalo e intenta ahorrar una buena cantidad, porque se avecinan días de vacas flacas.

ARIES

Hay alguien de tu entorno más cercano que quiere presentarte a una persona, pero tú no estás dispuesto a hacerlo. Acepta, porque te podrías llevar una gran sorpresa. No eches nada en saco roto.

TAURO

No te alteres si algo no sale como tenías previsto, pues muchas veces las cosas dejan de ocurrir para librarnos de una situación desafortunada. Mejor medita en las opciones que tienes para salir adelante.

GÉMINIS

No te gusta que los demás te contradigan y en alguna ocasión has llegado a ponerte furioso. No seas tan explosivo. Deja espacio para que los demás hablen y den su punto de vista.

LEO

Si estás solo y piensas en la posibilidad de un nuevo amor, aún no ha llegado el momento. Te saldrán romances, pero sin visos de compromiso. Puedes aprovecharlos, pero sin hacerte ilusiones todavía de un amor para toda la vida.

VIRGO

Si tienes un corazón libre en este momento, no te hagas el tímido como arma de conquista. No te va para nada ese papel. Mejor llénate de coraje e invita a salir a esa persona que ha captado tu atención.