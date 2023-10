¿Qué le depara hoy, 11 de octubre de 2023, su signo zodiacal?

Consulte aquí su horóscopo de hoy, 11 de octubre. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco,

LIBRA

No te tomes tan literal eso de que es bueno ocupar el tiempo. Has querido abarcar mucho, no has descansado lo suficiente y no te has preocupado de comer adecuadamente. Tómatelo con un poco más de calma, tienes tiempo para todo y sin necesidad de estresarte.

ARIES

Date cuenta de una vez por todas de que tú no eres indestructible, que tu energía no es infinita. Si hoy te sientes débil no intentes aparentar lo contrario. Estás a diario apagando los fuegos y dejas lo tuyo para más adelante.

TAURO

Tu mal genio y alguna discrepancia tonta podrían ser origen hoy de una bronca de considerables dimensiones. Evítalo por todos los medios porque pagarías un precio muy alto por semejante tontería.

GÉMINIS

A diario puedes solucionar tus asuntos en un abrir y cerrar de ojos, pero hoy te costará más. Puede surgir un problema con tu pareja originado por una tontería que se desubicará. Tendrías que actuar con cabeza fría.

CÁNCER

Hoy será un buen momento para trazar planes, pensar cómo vas a pasar este fin de semana. Es verdad que todo es muy incierto, pero mantén la ilusión por los preparativos, que te dará una buena dosis de energía.

LEO

Si hoy sale un tema tan urgente que no tienes más remedio que afrontarlo, pide ayuda a algún compañero. Te echarán una mano y tendrás ocasión de estrechar los lazos de amistad.