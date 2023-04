$!¿Qué le depara hoy, 12 de abril, su signo zodiacal?

Consulte aquí su horóscopo de hoy, 12 de abril. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

ARIES

Tienes un gran espíritu de lucha y eres capaz de sobreponerte a todos los obstáculos que te hacen retroceder. Levántate hoy con el ánimo de afrontar esta situación que ahora te está costando superar. Tendrás la fuerza y la energía suficiente para lograrlo.

PISCIS

Tendrás que enfrentarte hoy a ciertas dificultades en el trabajo. Será positivo porque podrás aprender de esta experiencia, te harás más fuerte y le sacarás partido, aunque quizá tardes un poco en darte cuenta.

TAURO

Si estás sentimentalmente libre y has conocido recientemente a una persona con la que te sientes a gusto, pero no te has planteado todavía una relación seria, hoy tendrá un gesto contigo que hará derrumbar todas las barreras. Te enamorará con su actitud y sus palabras.

GÉMINIS

Es probable que hoy estés preocupado por ciertas cosas de tu intimidad que pueden salir a la luz. Tranquilízate porque este tema quedará cerrado muy pronto gracias a una persona que intervendrá en tu defensa.

CÁNCER

Sabes muy bien lo que quieres y también cómo conseguirlo. Tú eres el único responsable a la hora de elegir el camino acertado que te conduzca al objetivo que te has propuesto. No te dejes arrastrar por las circunstancias a otros lugares donde no quieres estar.

LEO

Hoy es un buen momento para averiguar si el amor que sientes es correspondido. Háblale de tus intenciones de cara al futuro, de lo que deseas conseguir en este terreno. Si muestra entusiasmo, lánzate de cabeza.