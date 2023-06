$!¿Qué le depara hoy, 12 de junio, su signo zodiacal?

Ahora deberías alegrarte por los éxitos de tu pareja, compartirlos y celebrarlos con ella, en lugar de estar amargándote porque tú todavía no lo has conseguido. Color: Azul profundo. No. de la semana: 9514

Hoy alguien que te gusta te propondrá una cita. Que los nervios no te traicionen. Actúa de forma natural, pero muéstrate agradable y con ese sentido del humor tan sutil que te caracteriza. Color: Azul. No. de la semana 1069

No permitas que el desamor arruine tu día festivo ni que interfiera en tu trabajo, porque podría influir negativamente. El amor verdadero llegará cuando menos lo esperes. Ten fe. Color: Rojo. No. de la semana 3117

SAGITARIO

Si estás en una relación de largo recorrido es probable que te estés sintiendo desilusionado porque ya no es como en los primeros tiempos. Recupera la pasión y todo volverá a su lugar. Color: Beige. No. de la semana 3513

CAPRICORNIO

Alguien a quien tratas casi a diario está muy interesado en ti, sólo que tú no has querido verlo. Ahora es el momento de darle un poco de pie a que se manifieste. Hazlo, porque es muy tímido. Color: Café. No. de la semana 7725

ACUARIO

No permitas que el pasado influya en tu presente. Estás ahora en un camino ascendente y no tienes por qué abandonarlo. Has todo lo posible para recuperar tu bienestar. Color: Amarillo. No. de la semana 2009

PISCIS

Tu pareja pudo haberse ofendido por algo que hiciste sin darte cuenta. Te parecerá extraña su actitud, pero no te va a decir abiertamente que has herido su sensibilidad. Color: Dorado. No. de la semana 0153

ARIES

La vida te sonríe en todos los aspectos, solo debes prestar más atención a tu forma física. Necesitas hidratarte y elegir alimentos ligeros, ensaladas, fruta y pescado. Mejorará tu figura y salud. Color: Azul. No. de la semana: 2174

TAURO

Alguien te tirará los perros y tú ya te habías fijado en esa persona. Juega bien tus cartas porque la tienes muy interesada. Sé tú mismo y no quieras ahora hacerte el interesante. Color: Naranja. No. de la semana: 1078