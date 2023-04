Consulte aquí su horóscopo de hoy, 13 de abril. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

ARIES

Evita darle vueltas a un problema que te está afectando demasiado en todos los niveles. Es importante que mantengas una actitud positiva al respecto, y también que prestes más atención a tu voz interior. Te irá mejor que pensar demasiado.

PISCIS

Eres capaz de tomar tus decisiones sin miedo a equivocarte y sin confiar en la opinión de los demás. Asume que cometerás errores, porque esto le sucede a cualquiera, pero de cada error sale una lección.

TAURO

Es muy probable que hoy cierta persona te hable claramente de su amor por ti, pero tú no tienes gran interés en ella. No hagas que alimente ilusiones. Sé sincero y si tienes que verle a diario no le hagas muchas atenciones o seguirá intentándolo.

GÉMINIS

Hoy podrías tener un altercado con alguna persona que tiene poco que ver contigo y que te puede poner de mal humor. No permitas que te arruine el día. No estés pendiente de lo que hace o dice la gente que no te aporta nada positivo.

CÁNCER

Es el momento de hacer algo positivo por tu vida, dar pasos en busca de la plenitud, de la felicidad. Y para eso no necesitas nada más que a ti mismo. A diario escuchas lo que te dicen otras personas, pero te iría bien hoy tomar tus decisiones en solitario.

LEO

Estás en tu derecho de tomar tus propias decisiones. Escucha a tu corazón y sigue sus dictados, que siempre te llevarán por el camino acertado. No aceptes en tu vida a personas negativas que frenan tu progreso.