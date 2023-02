$!¿Qué le depara hoy, 13 de febrero, su signo zodiacal?

Consulte aquí su horóscopo de hoy, 13 de febrero. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

ACUARIO

Te llegará la recompensa a tanto esfuerzo y dedicación, te queda mucho por hacer pero debes realizar un plan minucioso y detallado, apóyate en las personas que pueden darte consejos sabios y positivos.

ARIES

Día de cambios y energía nueva en la parte de la economía, tendrás mucho trabajo y actividades, pero recibirás al final del día una muy buena recompensa. Eres una persona muy independiente.

TAURO

Llegó el momento de moverse. Toma las riendas de tu vida, cambia todas esas cosas que emocionalmente te atan, la rueda de a fortuna está girando a tu favor, pero debes hacerlo por ti mismo y luchar mucho.

GÉMINIS

Debes ser consciente de tus emociones y saberlas manejar, tienes tendencia a preocuparte por cosas innecesarias y muchas de las ocasiones es por falta de confianza en ti mismo. Cree.

CÁNCER

Tienes en tus manos todo el poder de generar un cambio exitoso en tu vida, aunque debes tener autocontrol y paciencia. Toma decisiones con análisis y llegando a buenos acuerdos con los que te rodean.

LEO

No te sobrecargues con emociones y situaciones que a la final no tienes en tus manos dar soluciones al respecto. Si la situación no depende de ti, depura ese sentimiento y esa preocupación.