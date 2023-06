$!¿Qué le depara hoy, 13 de junio, su signo zodiacal?

Conozca aquí su horóscopo de hoy, 13 de junio. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

GÉMINIS

Estás viendo fantasmas donde no los hay y esto te ha vuelto bastante controlador. Hoy no agobies a tu pareja con preguntas innecesarias ni trates de decirle qué tiene que hacer. Es mejor que cada uno tenga su espacio para reflexionar. Color: Naranja. No. de la semana: 6305

CÁNCER

Tu vida laboral marcha sobre ruedas, después de un período de incertidumbre, e influye en el tema económico. Podrías recibir un dinero con el que no contabas. Utilízalo bien y en agradecimiento reserva una pequeña parte para una obra solidaria. Color: Rojo. No. de la semana: 4310

LEO

Hoy tu pareja podría decirte que necesita hablar contigo. No te lo tomes a mal, no tiene que ser necesariamente de algo relacionado con la relación, pero si así es no pasa nada. Dado el caso, no te lo tomes mal, al contrario, agradécele su sinceridad y escúchale con atención. Color: Rosado. No. de la semana: 3762

VIRGO

Si ves que hay cosas que no puedes controlar, tómalo con calma y ten paciencia, déjalas fluir, que funcionen solas por inercia. Sobre todo relájate, no te sienta nada bien estar alterado. Te irá muy bien dedicarte hoy a tus hobbies. Color: Morado. No. de la semana: 2308

LIBRA

Deberías apreciar más la gran vida que tienes a diario, las buenas cosas que te rodean y que podrías perder a causa de tus cambios repentinos de humor y de actitud. Hoy piénsalo bien porque todo lo demás te sonríe. Color: Verde. No. de la semana: 6006

ESCORPIÓN

Hoy has lo posible para tener un espacio de soledad y tranquilidad que te permita hacer actividades que eleven tu espíritu. Estás entrando en un proceso de renacimiento y si sabes apreciarlo, descubrirás cosas que ignorabas de ti mismo. Color: Azul claro. No. de la semana: 4513