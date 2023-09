¿Qué le depara hoy, 13 de septiembre de 2023, su signo zodiacal?

Conozca aquí su horóscopo de hoy, 13 de septiembre. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

VIRGO

En el terreno laboral no se esperan complicaciones, pero podrías mejorar tu situación si escuchas lo que tiene que decirte alguien con mucha experiencia. No pierdas esta oportunidad y muéstrate muy receptivo.

ARIES

Sientes atraído por alguien pero lo llevas en secreto, ya va siendo hora de que intentes un acercamiento con esa persona. No esperes a que sea ella quien lo haga, deja que esa persona conozca tu parte más romántica.

TAURO

En el terreno sentimental, si la vida todavía no te ha acercado a nadie que realmente consideres que puede ser tu pareja ideal, no fuerces la situación. No te impacientes porque llegará, aunque esté tardando un poco

GÉMINIS

Hoy quizá te sientas un poco asfixiado, las cosas te parecen difíciles de soportar e incluso estás pensando independizarte. Querer ser más independiente está muy bien, pero no si se trata de un arranque de ira.

CÁNCER

Si andas molesto con algunos amigos porque consideras que no te apoyaron en el momento que lo necesitabas, hoy es día de reconciliaciones. Llámales y soluciónalo. A veces la gente tiene otras prioridades.

LEO

En el terreno sentimental, si la persona que está a tu lado intenta poner ciertas condiciones para seguir contigo, no parece la pareja más adecuada. En cambio, tienes cerca de alguien que quizá hoy te manifestará sus sentimientos.