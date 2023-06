$!¿Qué le depara hoy, 14 de junio, su signo zodiacal?

Conozca aquí su horóscopo de hoy, 14 de junio. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

GÉMINIS

Hoy te llegará una buena noticia, pero para que se materialice tiene que pasar un tiempo. Tendrás que ejercitar la paciencia y te va a costar, pero es necesario que lo hagas. También debes tener calma para decidir en un tema que te tiene preocupado. Eres una persona con recursos y con muchas habilidades.

ARIES

Andas un poco preocupado por el rumbo que está tomando tu relación sentimental. Te encuentras con ciertas dificultades y no son por tu parte. No te amargues y anticípate en pedirle a esa persona tiempo y espacio. Hazlo tú antes de que ella lo haga.

TAURO

Hay algo que no ves claro porque estás dolido y triste, pero lo cierto es que nunca es tarde para comenzar de nuevo. No importa la edad que tengas, la vida a diario te ofrece oportunidades para hacer las cosas bien.

CÁNCER

En el terreno amoroso no atraviesas por un buen momento. Quisieras avanzar, pero tu pareja no parece estar dispuesta a ello. Necesita más tiempo y dáselo, quizá seas tú quien después no quiera seguir con la relación.

LEO

Una de tus mayores necesidades en este momento es ampliar tu círculo social para conocer más gente. Es la mejor forma de poder tirar adelante un proyecto muy interesante que tienes entre manos, y que resultaría fantástico si logras hacerlo bien.

VIRGO

Hoy deberías mejorar un aspecto importante de tu personalidad. Cuando hables con alguien que no tiene la razón, has valer tu punto de vista porque a veces tienes la razón. No se trata de discutir, sino de dialogar y poner las cosas en su sitio.