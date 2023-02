$!¿Qué le depara hoy, 16 de febrero, su signo zodiacal?

Te resistes a hacerle frente a algún tema espinoso que te ronda la cabeza. Lo vas dejando para mañana, para pasado y así hasta el infinito. No sigas evitando la situación y enfrenta de una vez por todas ese problema.

Una actividad frenética te dominará hoy. Esto se traduce en resultados muy satisfactorios, en ingresos extra y en cosas positivas; pero si no afrontas este momento debidamente, se te convertirá en un estrés.

Hoy te sientes más libre y eso te da una recarga de energía. Sólo tienes un punto débil, que estando tan animado no te sienta bien que te den órdenes porque prefieres hacer las cosas a tu manera. ¡Baja la guardia!

VIRGO

Desde hace días vienes superquisquilloso y cualquier cosa te molesta de tu pareja. Es momento de revisar qué es eso que tanto te incomoda y hablarlo; de lo contrario, amargarás a todo el mundo.

LIBRA

Hay temas que te tienen con los nervios a flor de piel. Deberías hablar claro con quien forma parte de tu problema, pero midiendo muy bien tus palabras porque podrías empeorar las cosas.

ESCORPIÓN

Siempre está bien tenderle la mano a quien lo necesita, pero no te olvides de ti mismo, tienes un límite, así que no lo sobrepases. Sobre todo, hoy no condiciones tu relación amorosa a los problemas ajenos.

SAGITARIO

Hoy estás en riesgo de interpretar erróneamente alguna situación y crear un malentendido con una persona que te aprecia. Si te has tomado mal algún comentario, tal vez es sólo tú percepción.

CAPRICORNIO

Céntrate hoy en todo lo positivo que te rodea y aléjate de las aves de mal agüero que pululan a tu alrededor. A diario tendrías que hacer un ejercicio de reflexión y buenos propósitos para no caer en ciertos engaños.

PISCIS

Hoy se te presentará la oportunidad de demostrar, una vez más, lo que vales. Probablemente tengas que tomar una decisión delicada. Puedes hacerlo perfectamente y acertar de lleno. Es cuestión de analizar bien la situación.