Consulte aquí su horóscopo de hoy, 17 de abril. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

ARIES

Si estás hoy en compañía de la familia, cuando te saquen ciertos temas con los que no te gusta lidiar, no te pongas como una fiera. Te lo dicen porque te quieren, no por atacarte, pero tú saltas siempre a la defensiva. ¡Cálmate!

TAURO

Aunque tenías previsto pasar hoy un día tranquilo, una discusión con tu pareja podría enviar tus proyectos de jornada feliz y relajada al carajo. Puede que se trate de algo sin importancia, lo cual lograrán superar con un poco de buena voluntad.

GÉMINIS

Te darás cuenta de que esa persona que está a tu lado no es tan maravillosa y tampoco tienen tanta compatibilidad. Puede que te enteres o intuyas una infidelidad, pero ni se te ocurra pagar con la misma moneda. No solucionará nada.

CÁNCER

Si eres de los Cáncer que anda todavía en busca de su alma gemela, hoy podría ser un día propicio para conocer a esta persona, tal vez en una salida con tu gente o en el entorno familiar. No busques demasiado lejos porque llegará cuando menos te lo imagines.

LEO

Si algunas veces tu pareja te pide espacio, entiende que a veces eres tú quien decide salir con los amigos o hacer actividades que no compartes con ella. Cada quien tiene derecho a hacer sus planes en solitario.

VIRGO

La persona que tienes a tu lado está dudando sobre tus sentimientos, porque la verdad no se los demuestras de la forma adecuada. Si quieres conservarle, procura que se sienta querida y deseada. Demuéstrale tu afecto.