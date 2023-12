$!¿Qué le depara hoy, 17 de diciembre de 2023, su signo zodiacal?

El trabajo está un poco estancado, muchos problemas que resolver y algunos asuntos que no salen como lo esperabas. Finalizando semana podrás salir de todos esos inconvenientes y podrás descansar. Recibirás una bienaventuranza, pues se abrirán caminos a proyectos o negocios nuevos y podrás recibir una noticia que te alegrará y tranquilizará.

Estarás bloqueado emocionalmente, agotado y cansado físicamente, tienes muchos problemas y pensamientos rondando por tu cabeza y que no te permiten descansar bien. Hay un proyecto pendiente en tu parte profesional, y debes dedicarle tiempo. Trata de equilibrar los problemas familiares y enfocarte en tus proyectos pues vendrá una apertura a ese proyecto.

VIRGO

La energía femenina estará rigiendo esta semana. Las mujeres virgo contarán con mucha claridad mental, lucidez y empoderamiento para emprender, organizar su parte financiera, dar ideas de negocios y proyectos nuevos. Y los hombres tendrán ayuda femenina para solucionar sus problemas económicos, de trabajo y familiares. Estarás planeando ese viaje soñado.

LIBRA

Estarás un poco de estancado y te sentirás bloqueado, necesitas tomar decisiones y no te sientes con la claridad de hacerlo, escucha algunas personas cercanas que te ayudarán, debes aprender a escuchar. Tendrás una catarsis, un encuentro con alguien joven que te va a ayudar a sanar muchas cosas de tu pasado familiar para que limpies tu energía de bloqueo.

ESCORPIÓN

Esta semana tendrás la oportunidad de ser luz para otros, utiliza tu conocimiento para brindar consejos y ayuda a quienes lo requieren. Estarás en armonía de pareja, encontrarás un amor nuevo, un reencuentro amoroso o compartir con felicidad. Aunque se te vengan problemas, lograrás sortearlos, tendrás que viajar por aventura o para firmar documentos.

CAPRICORNIO

El sol brillará para ti, lo que quieras emprender, hacer, se te dará, tendrás una fuerza espiritual muy grande y estarás viajando, creando ideas, celebraciones, arriesgándote a proyectos nuevos. Una persona se alejará de ti esta semana pero no te preocupes no es tu culpa, el universo lo alejará pues su energía ya no vibra contigo y es mejor para ti ese alejamiento.

ACUARIO

Se viene una semana de trabajo, y estarás liderando situaciones al tiempo por lo que estarás irascible y de mal genio. Recibirás un mensaje de tus ángeles que hará que sanes algo de tu pasado que te tenia estancado y afectado. Te llegarán propuestas, analiza bien la conveniencia para ti. Estarás cansado y estresado.

PISCIS

Necesitas hacer un autoreconocimiento de tus decisiones. Tendrás que hace gala del aprendizaje del pasado, de lo contrario estarás repitiendo un círculo vicioso. Te pedirán un dinero prestado y aunque tu intuición te dice que no, estarás tentado a hacerlo. Mira bien si estás repitiendo tus acciones y esperando resultados diferentes. Dolores de espalda y cuello, mucho cansancio por cargas que te hechas encima.