¿Qué le depara hoy, 18 de julio, su signo zodiacal?

Hoy es el momento de esforzarte a tope, pero de una manera organizada, ordenando tus prioridades y sabiendo bien cuál es el camino a seguir para alcanzar tus objetivos más ambiciosos, no económicos sino personales y profesionales.

En el ámbito laboral, aunque estés en aparente relación cordial con tus colegas, sabes que alguno podría jugarte hoy una mala pasada. No pierdas la confianza en tu talento. Evita a estas personas, pero no les pierdas el respeto.

Si hoy te sientes agobiado es porque piensas en todos tus problemas de cualquier índole. Tú mismo te estás creando un caos mental que te impide dar con la solución y esto te genera un estrés que no logras controlar.

C ÁNCER

LIBRA

En el capítulo amoroso, es probable que estés saliendo con alguien pero a diario le das excusas y no le prestas mucha atención. Si realmente no te interesa demasiado, no le entretengas, ni alimentes sus esperanzas.

ESCORPIÓN

Si hoy crees que te has comportado de un modo inadecuado con alguien, no te quedes con este sentimiento de culpabilidad que tanto te agobia. Actúa de inmediato y pide disculpas por lo que no has hecho bien.

SAGITARIO

En el amor, si estás interesado por alguien, no te quedes esperando a que sea esa persona quien dé el primer paso; has tú también algo para conocerle mejor. Vence esa timidez que no te lleva a ninguna parte.

CAPRICORNIO

Hoy echa un vistazo al pasado, intenta ver en qué fallaste y piensa cuál habría sido la solución. No vayas más allá de estas reflexiones porque será negativo para ti. No has perdido el tiempo, la experiencia bien lo vale.

ACUARIO

Hoy procura hacer acopio de paciencia porque es lo que más necesitas ahora, también en el ámbito sentimental. No dejes escapar lo que ya tienes sólo porque estás de mal humor o luego te arrepentirás.

PISCIS

Si tienes una persona a tu lado con quien compartes todo a diario, date cuenta de lo importante que es en tu vida y demuéstraselo hoy mismo. Lo está necesitando, aunque no se atreve a pedirte más atención.