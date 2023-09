¿Qué le depara hoy, 18 de septiembre de 2023, su signo zodiacal?

Si estás desanimado por el ambiente laboral, ya no aguantes más las gracias de esa persona que te incomoda y te distrae de tus tareas diarias. Hazte el propósito de decirle claramente que te hace perderla concentración. Color: Negro. No. de la semana: 1823

Empieza hoy mismo a celebrar con tu pareja o la familia la buena racha que estás teniendo. Además, puede que hoy te contacte una persona con una propuesta muy interesante que has de considerar porque podría reportarte buenos beneficios. Color: Rojo. No. de la semana: 4374

Pasarás por asuntos laborales complejos. No es buen momento para reivindicar nada, ni para pedir aumento de sueldo. Déjalo para dentro de unos días. Hoy quítatelo de la cabeza y deja todas las preocupaciones que te inquietan referentes a este ámbito. Color: Blanco. No. de la semana: 9583

LIBRA

Está muy bien tener ambiciones y pensar en progresar, pero no olvides hoy que todo ello requiere poner esfuerzo por tu parte a diario. Cuanto más alto te pongas el listón, más tendrás que luchar. Color: Naranja. No. de la semana: 1241

ESCORPIÓN

Las dificultades no son nada nuevo para ti. Has tenido que enfrentarte a ciertas situaciones complicadas y sabes cómo hacerles frente. Si hoy te ves frente a un problema, no te agobies, lo resolverás antes de lo que imaginas. Color: Gris. No. de la semana: 2134

SAGITARIO

Tendrás oportunidad hoy de lucirte con un tema laboral que te venía preocupando y del que, por fin, verás la solución. Comprueba cómo cuando te relajas acuden a tu mente mejores ideas y más creatividad. Acertarás de lleno y te ganarás la admiración de tus colegas. Color: Blanco. No. de la semana: 0510

CAPRICORNIO

Hoy tu pareja y tú vivirán momentos de romanticismo. Aprécialos y disfrútalos. Se acerca el tiempo de avanzar y de asumir más responsabilidades. Revisa si los objetivos de ambos están alineados. Color: Morado. No. de la semana: 2257

ACUARIO

No hay nada que no solucione una buena ducha y una buena disposición. Te sentirás como nuevo. Olvídate de tus tareas de hoy, pues has tenido días muy pesados y ahora solo te resta descansar y distraerte. Color: Amarillo. No. de la semana: 2738

PISCIS

Si quieres pasar una noche en la intimidad de tu hogar, puedes sacarle mucho partido. Sorprende a tu pareja, decora tu casa, apaga las luces, pon velas y proporciona a tu hogar un ambiente romántico. Será una velada inolvidable. Color: Beige No. de la semana 5005