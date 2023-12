$!¿Qué le depara hoy, 19 de diciembre de 2023, su signo zodiacal?

No esperes a que un golpe de suerte cambie tu rutina. El éxito de la vida está en creer en ti mismo, pues si no lo haces difícilmente las personas que te rodean lo harán. Es momento de cambiar el discurso en tu cabeza.

Si no tienes fe en ti ni en el trabajo que haces con tanto esfuerzo, no dudes en que estarás propenso a fracasar en todo lo que emprendas. Cualquier cosa que el hombre pueda concebir y creer se hará realidad.

Si una puerta se te cerró, más bien quita la mirada de ella y comienza a tocar las que sean necesarias hasta que se abra alguna. No te dé miedo porque esa oportunidad que no se te dio era porque no te convenía.

LIBRA

Deja de esperar a que las cosas pasen, simplemente sal de tu zona de confort y comienza a obrar para que realmente sucedan cambios maravillosos en tu vida. Debes tener disciplina, entrega y pasión por lo que haces.

ESCORPIÓN

Las dudas tienden a matar más sueños que el mismo fracaso. Es momento de confiar en lo que tienes para ofrecerle al mundo; notarás cómo obtendrás resultados sorprendentes.

SAGITARIO

Es tiempo de cambiar el discurso que tienes desde hace tiempo. En lugar de decir “No puedo seguir”, agrégale convicción a tu mente para que puedas decir con confianza “No, ¡puedo seguir!”. Si te lo propones, todo lo puedes lograr de gran forma.

CAPRICORNIO

No te des tan duro cuando cometas equivocaciones. Si un ser humano no comete errores es porque usualmente no hace nada por su vida y se queda estancado en una existencia vacía. No te castigues tanto.

ACUARIO

Si crees totalmente en ti, no habrá nada que esté por fuera de tus posibilidades. Es momento de aflorar ese encanto que hay dentro de ti y lucha por construir las metas que tienes desde hace tiempo y que vas a conseguir.

PISCIS

Cuando no hay enemigos en tu interior, difícilmente alguno del exterior podrá entrar a tu vida y hacerte daño. Trabaja en ti y convéncete de lo maravilloso que eres. Esa es la confianza que necesitas.

Con información recopilada de Agencias