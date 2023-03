$!¿Qué le depara hoy, 19 de marzo, su signo zodiacal?

Consulte aquí su horóscopo de hoy, 19 de marzo. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

PISCIS

No te desesperes con problemas que tal vez no son tuyos, revisa lo que te preocupa y verás que muchas son cargas de otras personas que has traído a tu vida. Debes liberarte de esos problemas que no te corresponden, apoya pero no los tomes como personales, pues están bloqueando tu energía para dedicarla a lo que tiene que ver con tu proyección futura.

ARIES

Es momento de tomar decisiones que sean fundamentales para tu vida. Abre tu mente a ver las situaciones desde varias perspectivas, no te enfrasques ni le des mucha atención a los problemas, trata más bien de tener una visión desde afuera para tomarla mejor decisión, de lo contrario seguirás repitiendo el mismo circulo vicioso una y otra vez.

TAURO

Recibirás ciertas críticas de tus allegados, familia o pareja, respecto a cómo estás manejando tus finanzas. Y lo cierto es que debes prestar atención a la forma como administras tus ingresos para que logres lo que estás buscando, que es una estabilidad. Al finalizarla semana recibirás una noticia positiva, precisamente, sobre Trabajo o dinero que te llega.

GÉMINIS

Siempre has sido una persona muy luchadora y guerrera, pero a veces te sientes bloqueado y estancado. Es solo tu perspectiva, trata de ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Mira todo lo que has alcanzado y no te frustres porque las cosas no salgan en el tiempo que quieres, sé paciente y las situaciones se equilibrarán con el tiempo.

CÁNCER

Estarás en un sube y baja de emociones, pues debes tomar decisiones importantes y no sabes cómo hacer ni qué camino tomar; de por medio está tu parte emocional y eso te pone en una situación de desventaja para tomar decisiones objetivas. Pero recuerda que ante todo debes ser justo primero contigo mismo y luego con los demás.

LEO

Aunque te sientas maniatado, estancado o bloqueado vas a salir muy pronto de esa situación. Tu mente trabaja mejor en solitario, medita y encontrarás las posibilidades de solucionar tus problemas. Pronto tendrás un ingreso de dinero que te permite solucionar ciertos compromisos pendientes.