¿Qué le depara hoy, 19 de septiembre de 2023, su signo zodiacal?

Conozca aquí su horóscopo de hoy, 19 de septiembre. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

VIRGO

Te espera por delante un fin de semana en el que tendrás tiempo para todo, hasta para revisar lo que has hecho hasta este momento. No se trata de desenterrar fantasmas, sino de aprender de los errores y apreciar los aciertos que has tenido.

ARIES

No te muerdas hoy la lengua si tienes algo que decir. Ha llegado la hora de hablar claro con esa persona que te ha mentido. Lo importante es que aclares este tema y lo que sientes en consecuencia.

TAURO

En el amor, si has tenido una pelea reciente con tu pareja, es el momento de solucionarla. Hoy tu pareja estará muy receptiva y también se mostrará muy apasionada. Aprovecha para hacer las paces.

GÉMINIS

En el amor, es el momento de hablar con tu pareja largo y tendido, en especial si alguna situación los ha distanciado. Pon solución a ese problema y empieza este fin de semana con las cosas claras.

CÁNCER

Apenas empieza el fin de semana y ya te entró la vena nostálgica, en especial si en estos momentos estás sentimentalmente solo. Estás sintiéndote frustrado porque crees que no sabes cómo actuar cuando tienes a alguien a tu lado.

LEO

La sobrecarga que llevas sobre tu espalda en el trabajo hace que te muestres bastante irascible cuando las cosas no salen como tú deseas. Aprende a manejar tus niveles de ira.