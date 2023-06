$!¿Qué le depara hoy, 2 de junio, su signo zodiacal?

Si te sientes indeciso sobre tu situación actual y tus planes de futuro, recuerda que estás en un momento crucial de tu vida y puedes darte el lujo de rechazar lo que no te interesa. Toma decisiones con valentía y acepta que hay riesgos de equivocarse.

Hoy, aunque tu familia te presione para que te pronuncies sobre algo que está deseando, no hagas planes ni pongas plazos que seguramente no podrás cumplir. Sincérate con ellos y cuéntales que andas ocupado.

Si haces caso a las opiniones de todo el mundo, te vas a volver loco. Claro que lo hacen con la mejor intención, pero si tú comprendes que no te aportan nada importante o que incluso te complican la existencia, escúchalas con respeto e ignóralas.

Hoy es posible que te des cuenta de que tu relación sentimental no atraviesa por su mejor etapa. Ha habido roces y discusiones que han hecho mella entre ambos. Habla con tu pareja sobre tus dudas y lleguen a acuerdos mutuos.

No te desesperes hoy si consideras que vas demasiado lento en terminar tus tareas o en alcanzar tus metas. Cada proceso es algo muy personal y lo único que se necesita es trabajar y esforzarte a diario. A tu ritmo también llegarás y el trabajo previo estará impecable.

LIBRA

Si te encuentras involucrado en una discusión, no te dejes dominar por la rabia. Mantén la serenidad. En el amor, si te gusta una persona y crees que no se ha dado cuenta, propónle una cita y si no acepta, por lo menos lo intentaste.

ESCORPIÓN

Es un buen momento en muchos aspectos y hoy deberías agradecer a la vida estas oportunidades que van surgiendo. Todo te funciona bien, pero podrías sacar más partido si prestaras atención a las señales que te envía el Universo.

SAGITARIO

Si tu empleo actual no te motiva, empieza desde hoy mismo, sin prisa pero sin pausa, a buscar tu trabajo ideal. Si desde hace un tiempo tu relación sentimental ha sido un tanto complicada, tranquilo, muy pronto se estabilizará.

CAPRICORNIO

En el trabajo tendrás ocasión hoy de nuevo de demostrar lo que vales y lo que puedes conseguir cuando estás al cien por ciento. No sólo te ganas el reconocimiento de tus superiores, sino también de tus colegas porque les facilitas mucho las cosas a diario.

ACUARIO

Revisa tu comportamiento y tu actitud de las últimas semanas, porque quizá fuiste tú quien le hizo daño a alguien cercano o no le prestaste la atención que merecía, aunque fuera de un modo inconsciente. Estás a tiempo de solucionarlo.

PISCIS

Si has sufrido recientemente una ruptura, no mires hacia atrás. Céntrate en el presente y hazte el propósito de no cometer los mismos errores. Un nuevo amor llegará cuando estés preparado y hayas sanado todo tu dolor.