$!¿Qué le depara hoy, 2 de marzo, su signo zodiacal?

Consulte aquí su horóscopo de hoy, 2 de marzo. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

PISCIS

Estás algo desanimado, porque todavía no ves los resultados positivos que esperabas y crees que ya lo has hecho todo para conseguir tu objetivo. No tengas prisa, todo llegará en su momento. El esfuerzo, la tenacidad y constancia tienen su recompensa.

ARIES

Si estás preocupado por un tema que te crea ansiedad, piensa que quizá no es tan importante como lo ves. Tienes tendencia a crear en tu mente situaciones que en realidad no existen. Son simples percepciones tuyas.

TAURO

Es el momento de hacer una inversión en tu imagen. Si debes acudir a una reunión de trabajo, cuida tu vestuario y tus complementos. Parece algo superfluo, pero tienes que causar muy buena impresión. Una imagen potente atrae el éxito.

GÉMINIS

Si hoy te sientes nervioso porque alguien te debe un dinero y no te ha abonado, quizás es que no puede en este momento. No te sientas decepcionado. El dinero llegará, así que sigue confiando en esa persona.

CÁNCER

Si hoy presentas molestias digestivas o dolor de cabeza, no lo eches en saco roto, pero tampoco te alarmes por la situación. Tu organismo te está pidiendo a diario que te cuides más. Es fruto del estrés y de que no haces nada por evitarlo.

LEO

Hoy podrías tener una pelea con tu pareja por un tema que colea desde hace tiempo. Intenta arreglarlo porque con esta persona puedes tener mucho futuro. Afina tu intuición y sé muy diplomático.