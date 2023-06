$!¿Qué le depara hoy, 20 de junio, su signo zodiacal?

Conozca aquí su horóscopo de hoy, 20 de junio. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

GÉMINIS

En el amor, no tendrás hoy un día fácil, en especial si tu corazón está libre. Siempre hay mucha gente interesada en relacionarse contigo, pero todavía no ha llegado la persona que pueda darte todo lo que tú necesitas. Aún tendrás que esperar un poco más, pero no te juntes con alguien solo por no querer seguir solo.

ARIES

En el ámbito sentimental, si estás notando que tu pareja parece más fría de lo habitual, no es porque se haya cansado o porque exista otra persona. Simplemente es que tiene algún problema que le quita el sueño a diario. Escúchale y apóyale en lo que necesite.

TAURO

Hoy es un buen día para dar noticias. Si tienes algo delicado que comentar con tu familia o tu pareja, hazlo ahora. Cierta conjunción astral hará que lo acepten todo de buen grado y te ahorrarás muchos problemas.

CÁNCER

Lo mejor cuando hay situaciones imprevistas es adaptarte a ello con la mayor rapidez posible. Hoy puedes encontrarte con algo de este estilo en el trabajo. No pierdas ni un minuto en quejarte, ponte en marcha de inmediato.

LEO

Estás hasta el cuello de trabajo, pero procura cumplir con todo porque se avecina una racha de mucho movimiento económico. Además, un amor nuevo está naciendo. Se trata de una persona a la que conoces poco, pero que ves muy seguido.

VIRGO

Te centras por completo en el trabajo, pero convendría relajarte un poco y dedicarle tiempo a tu gente más próxima: tu pareja, tu familia o tus amigos. Reserva siempre un espacio para ellos y mantén esos lazos que los unen, porque en ello va tu felicidad.