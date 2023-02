$!¿Qué le depara hoy, 21 de febrero, su signo zodiacal?

Aprende a escuchar, deja la terquedad, los buenos consejos te llegan pero no los aceptas. Siempre quieres hacer las cosas solo y poco o nada te importa lo que te digan. Déjate aconsejar de la gente que te quiere.

VIRGO

Día de bonanza económica y profesional, la energía se mueve a tu favor y tendrás estabilidad laboral; celebración familiar por un matrimonio próximo noticia positiva que llena de vida y esperanza a tu núcleo familiar.

LIBRA

Se cierra un ciclo de bloqueo y estancamiento, una etapa de problemas laborales y en tu entorno, y se abre una nueva energía de conciliación. Posible reconciliación amorosa.

Escorpión

Tu parte económica y profesional tendrá una buena racha y momento. Un incremento en tus ingresos te dará un parte de tranquilidad en estos momentos, sin embargo debes tener cuidado con tus gastos, debes ser medido.

SAGITARIO

Se abren conversaciones de negocios o alianzas para mejorar tus ingresos. Un amigo llegará en tu ayuda y te colaborará a superar este día en el que estás algo bajo de nota. Todo saldrá bien.

CAPRICORNIO

No dudes de tus capacidades laborales y de manejo del dinero. Has sorteado muchos obstáculos para obtener éxito en tu negocio, debes empoderarte de lo que tienes ahora y demostrar porque has llegado hasta aquí.

ACUARIO

Día de toma de decisiones drásticas, se inicia una nueva etapa en tu vida, etapa para sembrar, iniciar empleo, negocio, inversión o estudio. Los nuevos comienzos se acentúan con triunfos augurados. Triunfos económicos.