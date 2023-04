$!¿Qué le depara hoy, 22 de abril, su signo zodiacal?

Si tienes la sensación que las cosas no acaban de funcionar como deberían, hoy reflexiona sobre ello. Se trata de llegar al lunes con las ideas claras del problema y de su solución. Has cargado con muchas responsabilidades, y esto parece que empieza a pasarte factura.

Últimamente no te sientes seguro de nada, cuando en realidad deberías estar orgulloso de todo lo que has logrado. Lo que te pasó con esa persona fue sólo un mal momento que tuvo consecuencias negativas, pero no necesariamente se volverá a repetir.

VIRGO

Tu economía podría hacerte pasar hoy un mal rato. Deberías organizarte mejor y evitar esos gastos innecesarios a los que estás propenso. Unos ahorros de emergencia podrían salvarte de estos apuros.

LIBRA

Alguien que confía en ti te dará la opción de participar en un asunto laboral porque cree que eres la persona idónea. Demuéstrale que agradeces este gesto, aunque lo rechaces por cuestión de tiempo.

ESCORPIÓN

En el amor, quizá la persona con quien te estás viendo no es del todo sincera contigo. Tú te has dejado arrastrar a diario por la emoción y un poco por la fantasía y no has visto lo que tendría que haberte resultado evidente.

SAGITARIO

Procura evitar gastos superfluos. No compres nada que no tengas previsto de antemano o te costará llegar con dinero a fin de mes. A nivel sentimental, con tu pareja puedes pasarla bien en el hogar, sin necesidad de gastar dinero.

CAPRICORNIO

A nivel sentimental, si en estos momentos tienes un corazón libre, no te preocupes pensando que quizás el amor no vuelva a llamar a tu puerta. Lo hará en el momento en que dejes de obsesionarte y te relajes con ese asunto.

ACUARIO

En el amor, estás saliendo con alguien desde hace un tiempo, pero le mantienes a distancia. Esta persona se está cansando de lo que considera tu indiferencia. Si en verdad te interesa, actúa pronto o le perderás.