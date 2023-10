$!¿Qué le depara hoy, 22 de octubre de 2023, su signo zodiacal?

Consulte aquí su horóscopo de hoy, 22 de octubre. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

LIBRA

Aunque tendrás días con algunos inconvenientes y problemas con cosas de la casa, la energía se equilibra y terminarás la semana con descanso. Se te viene mucho trabajo, estarás con pensamientos de un viaje para alejarte de asuntos.

ARIES

Estarás en un proceso de terminar alguna relación y esa situación te generará tristeza, malestar emocional y energético, sin embargo debes recurrir a tu fuerza interior para sobreponerte. El trabajo será tu aliado. Nuevas oportunidades llegarán para abrir caminos nuevos.

TAURO

Recibirás una sorpresa, se tratara de una novedad, un logro, meta o proyecto se va a dar como lo esperabas, es muy buena semana para los nuevos emprendimientos y proyecciones de pareja, compromisos o alianzas.

GÉMINIS

Recibirás una sorpresa positiva esta semana, la energía te trae prosperidad y abundancia, lograrás hacer alianzas estratégicas en negocios o proyectos, cuidado con delegar cosas que solo dependen de ti. Te espera gran triunfo en el trabajo, reconocimiento o ascenso

CÁNCER

Una gran apertura en el amor te espera, podrás disfrutar tanto tu trabajo como tus relaciones. Hay una decisión difícil que has estado postergando y es momento de tomarla, aunque te duela un poco el corazón, en el fondo sabes que es lo mejor para ti. La creatividad y las ideas afloran esta semana.

LEO

Tu parte emocional sigue jugando una parte importante en tu vida esta semana, no has podido concentrarte en lo que necesitas, la hipocresía que has descubierto te hace sentir burlado, pero debes tomarlo como una enseñanza, pon en orden tu cabeza y organiza todo el trabajo que tienes por hacer.