¿Qué le depara hoy, 24 de agosto, su signo zodiacal?

Conozca aquí su horóscopo de hoy, 24 de agosto. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

VIRGO

En el terreno sentimental, estás en un buen momento para volver a creer en el amor. Esa persona a la que has conocido hace poco, tiene todo lo que buscas. No huyas de la felicidad. Date hoy otra oportunidad y deja atrás los fantasmas del pasado.

ARIES

En el amor, si recientemente conociste a alguien que te ilusiona, ya te estás dando cuenta que seguramente eso no prosperará, pero no te desanimes. No será la última persona que llegue a tu vida, vendrán otras incluso mejores.

TAURO

Si existe alguien a quien has conocido recientemente y por quien sientes una conexión muy especial, quizá tengas dudas porque no ha tomado ninguna iniciativa. En lugar de persistir en tus dudas, invita a esa persona a salir.

GÉMINIS

Si hoy has decidido mejorar la calidad de tu trabajo, empieza por leer más. No sólo libros, también periódicos, revistas, folletos y todo lo relacionado con tu profesión. Busca a diario material por internet y ponte al día.

CÁNCER

Si has conocido a alguien que te interesa, muéstrate tal cual eres, le gustará tu esencia y tu personalidad. No pretendas imitar a nadie ni mostrarte como alguien que no eres, pues eso te restará puntos.

LEO

Tu trabajo es estable y tranquilo, pero debes estar atento a lo que sucede en este ámbito y dispuesto a tomar decisiones, porque parece que estás acomodándote y evitando cualquier responsabilidad.